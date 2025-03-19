Понад 130 населених пунктів Донеччини знаходяться без газо- водо- та електропостачання, — ОВА

На підконтрольній Україні території Донецької області 134 населених пункти знаходяться без газо- водо- та електропостачання.

Про це в телеефірі повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

Ворожа армія щодня обстрілює на Донеччині об’єкти критичної інфраструктури, а фахівці "роблять все можливе і неможливе, щоб терміново відновити пошкодження".

"В області зараз 134 населених пункти знаходяться без газо- водо- та електропостачання, чотири з них знеструмлені частково. У всіх містах, які наближені до лінії фронту, ми допомагаємо завдяки підтримці наших благодійних міжнародних організацій", — каже Філашкін.

У великих прифронтових містах електрики намагаються оперативно відновити електропостачання.