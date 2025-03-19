Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
ГоловнаСуспільствоПодії

На Херсонщині затримали підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів

Чоловіка затримали під час збуту ручного штурмового гранатомету та двох корпусів гранат і запалів до них.

На Херсонщині затримали підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів
На Херсонщині затримали підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів
Фото: Поліція Херсонської області

Співробітники поліції затримали у Херсонській області підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що 43-річний неодноразово судимий житель Бериславського району може бути причетним до незаконного поводження зі зброєю.

“Оперативники з’ясували, що фігурант має намір продати деяке озброєння та підшукує покупця. У визначену дату злочинна діяльність жителя Високопілля була задокументована, а сам фігурант затриманий”, - повідомили в поліції.

Уточнюється, що чоловіка затримали під час збуту за 10 тисяч гривень ручного штурмового гранатомету “РШГ-2” та двох корпусів гранат “РГН” і запалів до них. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Під час обшуку вдома у чоловіка поліцейські виявили та вилучили ще корпус гранати “РГН”, запал до неї, 330 набоїв до стрілецької зброї калібром 5,45 мм та ще один підривач. 

Чоловік запевнив, що все це він відшукав на колишніх позиціях військових РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies