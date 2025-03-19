Чоловіка затримали під час збуту ручного штурмового гранатомету та двох корпусів гранат і запалів до них.

На Херсонщині затримали підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів

Співробітники поліції затримали у Херсонській області підозрюваного у збуті зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що 43-річний неодноразово судимий житель Бериславського району може бути причетним до незаконного поводження зі зброєю.

“Оперативники з’ясували, що фігурант має намір продати деяке озброєння та підшукує покупця. У визначену дату злочинна діяльність жителя Високопілля була задокументована, а сам фігурант затриманий”, - повідомили в поліції.

Уточнюється, що чоловіка затримали під час збуту за 10 тисяч гривень ручного штурмового гранатомету “РШГ-2” та двох корпусів гранат “РГН” і запалів до них.

Під час обшуку вдома у чоловіка поліцейські виявили та вилучили ще корпус гранати “РГН”, запал до неї, 330 набоїв до стрілецької зброї калібром 5,45 мм та ще один підривач.

Чоловік запевнив, що все це він відшукав на колишніх позиціях військових РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.