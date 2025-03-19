Росіяни атакували село Дар'ївка на Херсонщині

Російські війська знову атакували Херсонську область. Цього разу під ворожими ударами опинилася Дар'ївка.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Окупанти близько 17:00 вдарили з артилерії по Дар’ївці. Внаслоік обстрілу поранення дістала 61-річна жінка. В неї - вибухова травма, а також опіки обличчя, шиї, рук та ніг", — ідеться у повідомленні.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу.
- Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.