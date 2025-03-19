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Росіяни атакували село Дар'ївка на Херсонщині

Постраждала літня жінка.

Росіяни атакували село Дар'ївка на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська знову атакували Херсонську область. Цього разу під ворожими ударами опинилася Дар'ївка. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Окупанти близько 17:00 вдарили з артилерії по Дар’ївці. Внаслоік обстрілу поранення дістала 61-річна жінка. В неї - вибухова травма, а також опіки обличчя, шиї, рук та ніг", — ідеться у повідомленні. 

Медики надали потерпілій необхідну допомогу. 

  • Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.
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