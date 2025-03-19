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Корупційна схема у Харківській ОВА: суд розгляне справу про розкрадання понад 15 млн грн

На ці кошти для населення у прифронтових та деокупованих районах мали придбати продовольчі товари.

Корупційна схема у Харківській ОВА: суд розгляне справу про розкрадання понад 15 млн грн
НАБУ
Фото: Lb.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро передали до суду обвинувальний акт щодо розкрадання коштів, які були призначені для гуманітарної допомоги населенню.

За інформацією САП, у справі фігурують екскерівник апарату Харківської ОВА, директор приватного товариства та її заступник, а також директор регіонального управління приватного товариства.

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Слідство встановило, що у березні 2022 року Харківська ОВА, «Укрзалізниця» та приватна компанія уклали тристоронню угоду на постачання продовольчих товарів у межах державної програми, спрямованої на безкоштовне забезпечення населення у прифронтових та деокупованих районах.

Однак, за даними слідчих, учасники схеми сфальсифікували документи, вказавши в них поставку 235 тонн продуктів, яких насправді не було. На підставі цих фіктивних документів «Укрзалізниця» перерахувала компанії понад 15 мільйонів гривень.

Лише після відкриття кримінального провадження, у грудні 2022 року, фігуранти справи фактично поставили продукти, але одночасно підробили документи про їхнє зберігання на складах, хоча насправді товару там не було.

13 лютого минулого року підозрюваним офіційно висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розкрадання в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Тепер їхню долю вирішуватиме суд.

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