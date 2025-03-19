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Росіяни завдали повторного удару по Куп'янську, пошкоджена адмінбудівля

Літній чоловік зазнав госторої реакції на стрес.

Росіяни завдали повторного удару по Куп'янську, пошкоджена адмінбудівля
обстріли Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Армія РФ повторно вдарила авіаударів по місту Куп'янськ на Харківщині. Через обстріли постраждав літній чоловік, також пошкоджено адмінбудівлю.

Про це інформує Харківська ОВА.

Близько 15:20 ворог завдав удару по місту із застосуванням авіації. Унаслідок удару зайнялася пожежа в гаражі. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік.

О 16:00 ворог здійснив черговий обстріл, скинувши  боєприпас на адмінбудівлю. В приміщенні зайнялася пожежа.

  • Напередодні російські війська завдали авіаудару по Куп'янську. 74-річна жінка зазнала поранень. 
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