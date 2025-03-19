Росіяни завдали повторного удару по Куп'янську, пошкоджена адмінбудівля

Армія РФ повторно вдарила авіаударів по місту Куп'янськ на Харківщині. Через обстріли постраждав літній чоловік, також пошкоджено адмінбудівлю.
Про це інформує Харківська ОВА.
Близько 15:20 ворог завдав удару по місту із застосуванням авіації. Унаслідок удару зайнялася пожежа в гаражі. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік.
О 16:00 ворог здійснив черговий обстріл, скинувши боєприпас на адмінбудівлю. В приміщенні зайнялася пожежа.
- Напередодні російські війська завдали авіаудару по Куп'янську. 74-річна жінка зазнала поранень.