Швейцарія вдвічі збільшує фінансування програми підтримки відбудови України – до 100 мільйонів франків

Це є частиною довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків, повідомляє Мінекономіки України.

Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

«Високий рівень зацікавленості швейцарського бізнесу демонструє ефективність механізму міжурядових угод, який ми активно впроваджуємо у співпраці з іншими країнами-партнерами. Завдяки успішній реалізації цього підходу партнери ухвалили рішення подвоїти фінансування програми», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

«Я щиро вдячна швейцарським партнерам за це рішення, яке значно посилить наші можливості в економічному відновленні. Програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг», – сказала Свириденко.

У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.