Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові атакували дві громади Запорізького району, є пошкодження

Під ворожими ударами опинилися Малокатеринівка та Біленьке.

Російські військові атакували дві громади Запорізького району, є пошкодження
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

У середу, 19 березня, російські війська атакували дві громади Запорізького району. Через обстріли пошкоджень зазнали житлові будинки і дитячий майданчик.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Пошкоджений будинок та обладнання сільгосппідприємства. Ворог атакує цивільну інфтраструктуру області", — зазначає Федоров. 

У Малокатеринівці внаслідок удару FPV-дроном вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватний будинок та дитячий майданчик.

У Біленькому внаслідок атаки на сільгосппідприємство, пошкоджене обладнання.

  • Ввечері 17 березня російські окупаційні війська атакували одну з прифронтових громад Запорізької області. Тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies