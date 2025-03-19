Російські військові атакували дві громади Запорізького району, є пошкодження

У середу, 19 березня, російські війська атакували дві громади Запорізького району. Через обстріли пошкоджень зазнали житлові будинки і дитячий майданчик.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Пошкоджений будинок та обладнання сільгосппідприємства. Ворог атакує цивільну інфтраструктуру області", — зазначає Федоров.
У Малокатеринівці внаслідок удару FPV-дроном вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватний будинок та дитячий майданчик.
У Біленькому внаслідок атаки на сільгосппідприємство, пошкоджене обладнання.
- Ввечері 17 березня російські окупаційні війська атакували одну з прифронтових громад Запорізької області. Тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла.