Російські військові атакували дві громади Запорізького району, є пошкодження

Під ворожими ударами опинилися Малокатеринівка та Біленьке.

У середу, 19 березня, російські війська атакували дві громади Запорізького району. Через обстріли пошкоджень зазнали житлові будинки і дитячий майданчик.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджений будинок та обладнання сільгосппідприємства. Ворог атакує цивільну інфтраструктуру області", — зазначає Федоров.

У Малокатеринівці внаслідок удару FPV-дроном вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватний будинок та дитячий майданчик.

У Біленькому внаслідок атаки на сільгосппідприємство, пошкоджене обладнання.