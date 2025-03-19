Президент Євроради заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн, незалежно від того, наскільки далеко вони від неї розташовані, повідомляє "Європейська правда".
"Звісно, найбільше Росія турбує сусідів – це само собою зрозуміло. Але важливо, щоб усі розуміли, що Росія є загрозою для всіх", – сказав президент Євроради в інтерв’ю AFP.
На запитання, що можна зробити, щоб мобілізувати усі 27 країн-членів ЄС витрачати на оборону більше, Кошта відповів: "Ця загроза, з якою ми стикаємося, стосується всіх нас. І саме тому ми всі об'єднані в нашій підтримці України. Тому що захист України – це передова лінія нашої власної оборони".
- Європа відкине вимогу російського президента стосовно зупинки західної військової допомоги Україні. Відповідну заяву збираються зробити на брюссельській конференції, пише The Times.
- Тим часом США запевняють Євросоюз, що він братиме участь в укладенні мирної угоди між Україною та Росією, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Але пріоритетом для Штатів є припинення бойових дій і лише потім – обговорення деталей мирної угоди.