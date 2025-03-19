Президент Євроради заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн

За словами Антоніу Кошти, важливо, щоб "усі розуміли, що це колективна загроза".

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн, незалежно від того, наскільки далеко вони від неї розташовані, повідомляє "Європейська правда".

"Звісно, найбільше Росія турбує сусідів – це само собою зрозуміло. Але важливо, щоб усі розуміли, що Росія є загрозою для всіх", – сказав президент Євроради в інтерв’ю AFP.

На запитання, що можна зробити, щоб мобілізувати усі 27 країн-членів ЄС витрачати на оборону більше, Кошта відповів: "Ця загроза, з якою ми стикаємося, стосується всіх нас. І саме тому ми всі об'єднані в нашій підтримці України. Тому що захист України – це передова лінія нашої власної оборони".