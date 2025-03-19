Bloomberg: США запевняють Євросоюз, що він братиме участь в укладенні мирної угоди між Україною та Росією

Але пріоритетом для Штатів є припинення бойових дій і лише потім – обговорення деталей мирної угоди.

Офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Євросоюз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді з Україною, враховуючи те, що Росія хоче зняти санкції, запроваджені блоком, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Сполучені Штати нещодавно передали європейцям повідомлення про те, що пріоритетом є припинення бойових дій, а потім – обговорення гарантій безпеки для України.

Як зазначає видання, інформаційно-роз’яснювальна робота може дати деяку міру заспокоєння країнам-союзникам, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів, що може послабити безпеку України чи Європи. Наразі президент Дональд Трамп переважно виключив Європу зі своїх переговорів з Україною та Росією.

Ці побоювання посилилися у вівторок, коли Трамп розмовляв телефоном із Путіним. Очільник Кремля відхилив пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню в Україні, погодившись лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру країни, вимагаючи від США та інших країн припинити потік зброї та розвідданих.