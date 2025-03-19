Bloomberg: США запевняють Євросоюз, що він братиме участь в укладенні мирної угоди між Україною та Росією

Офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Євросоюз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді з Україною, враховуючи те, що Росія хоче зняти санкції, запроваджені блоком, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Сполучені Штати нещодавно передали європейцям повідомлення про те, що пріоритетом є припинення бойових дій, а потім – обговорення гарантій безпеки для України.
Як зазначає видання, інформаційно-роз’яснювальна робота може дати деяку міру заспокоєння країнам-союзникам, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів, що може послабити безпеку України чи Європи. Наразі президент Дональд Трамп переважно виключив Європу зі своїх переговорів з Україною та Росією.
Ці побоювання посилилися у вівторок, коли Трамп розмовляв телефоном із Путіним. Очільник Кремля відхилив пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню в Україні, погодившись лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру країни, вимагаючи від США та інших країн припинити потік зброї та розвідданих.
- Після розмови Трампа з Путіним у Росії заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів – але по енергетиці. Також це підтвердили у Білому домі. Вочевидь, ідею повного припинення вогню на 30 діб Москва відкинула – на відміну від Києва.
- Кремль заявив про ультиматуми для припинення війни: припинити озброювати Україну і надавати їй розвіддані. Згодом Трамп заперечив обговорення з Путіним надання допомоги Україні. Республіканець переконує, що цієї теми у телефонній розмові не було.