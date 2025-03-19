На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Люди постраждали у Слов'янську.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 березня.

Покровський район. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 8 будинків.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено промисловий об'єкт. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 21 приватний будинок. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 157 людей, у тому числі 7 дітей.