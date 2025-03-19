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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Люди постраждали у Слов'янську.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 18 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 березня.

Покровський район. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 8 будинків.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено промисловий об'єкт. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 21 приватний будинок. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 157 людей, у тому числі 7 дітей.

  • Вранці Генштаб повідомив, що впродовж доби захисники відбили 140 російських штурмів. Найбільше боїв відбулося на Покровському і Торецькому напрямках та на Курщині. 
  • Також окупанти вночі запускали по Україні дрони та ракети різних типів. ППО збила 72 ворожі дрони, ще 56 безпілотників не досягли цілей. 
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