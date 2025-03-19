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Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів

Від початку війни втрати російських військ склали близько 898 070 солдатів.

Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів
Фото ілюстративне
Фото: скрин відео

Упродовж доби росіяни втратили 1060 солдатів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 898 070 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10364 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14) од,
  • артилерійських систем – 24704 (+64) од,
  • РСЗВ – 1320 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1107 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29716 (+100),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41003 (+111) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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