Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів

Упродовж доби росіяни втратили 1060 солдатів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 898 070 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10364 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14) од,
- артилерійських систем – 24704 (+64) од,
- РСЗВ – 1320 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1107 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29716 (+100),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41003 (+111) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).
Дані уточнюються.