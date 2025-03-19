​Зранку росіяни двічі атакували енергосистему Укрзалізниці на Дніпропетровщині

Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Згодом окупанти завдали повторного удару.
Про це повідомили у пресслужбі перевізника.
Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком.
"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих", – зазначили в УЗ.
Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюють над відновленням.
- Днями Армія РФ атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі.