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​Зранку росіяни двічі атакували енергосистему Укрзалізниці на Дніпропетровщині

Минулося без постраждалих.

​Зранку росіяни двічі атакували енергосистему Укрзалізниці на Дніпропетровщині
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Згодом окупанти завдали повторного удару.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком.

"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих", – зазначили в УЗ. 

Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюють над відновленням.

  • Днями Армія РФ атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
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