Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні

Попередньо, люди не постраждали.

У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні
У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

У Сумах в ніч на 19 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби”, - йдеться у повідомленні.

Support LB.ua

Проводяться евакуаційні заходи, уточнюються наслідки російської атаки.

  • 18 березня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies