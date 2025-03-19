Попередньо, люди не постраждали.

У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні

У Сумах в ніч на 19 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби”, - йдеться у повідомленні.

Проводяться евакуаційні заходи, уточнюються наслідки російської атаки.