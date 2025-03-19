У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні

У Сумах в ніч на 19 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби”, - йдеться у повідомленні.
Проводяться евакуаційні заходи, уточнюються наслідки російської атаки.
- 18 березня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.