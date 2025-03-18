​Зеленський повідомив, що наразі не говорив із Трампом

За словами глави держави, Путін тим часом хоче зробити кілька наступальних операцій в Україні.

Володимир Зеленський прокоментував розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбулася 18 березня, передає «Суспільне».

Зеленський сказав, що поки не спілкувався із президентом США, але сподівається, що дзвінок відбудеться.

«Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що «хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін».

«Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», - зазначив Зеленський.