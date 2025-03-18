На Курському напрямку вразили три північнокорейські САУ “Коксан”

На Курському напрямку оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та скорегували ураження трьох північнокорейських САУ “Коксан”.
Про це повідомила пресслужба 14 Окремого Полку БпАК СБС.
“Характерне застосування росіянами так званих “мангалів” для маскування та захисту артилерійських систем від FPV-дронів”, - йдеться у повідомленні.
Втім, як зазначається, північнокорейські САУ вразили українськими HIMARS. Для цього застосували осколково-фугасні й касетні бойові частини.
- 18 лютого стало відомо, що українські захисники вперше за час російсько-української війни вразили північнокорейську САУ “Коксан”. Її вразили на Луганщині.
- Цю САУ на російському озброєнні вперше помітили в жовтні 2024 року. А перше бойове її застосування було зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр.