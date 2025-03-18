На Курському напрямку вразили три північнокорейські САУ “Коксан”

M-1989 «Коксан» на параді в Північній Кореї, 2013 рік

На Курському напрямку оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та скорегували ураження трьох північнокорейських САУ “Коксан”.

Про це повідомила пресслужба 14 Окремого Полку БпАК СБС.

“Характерне застосування росіянами так званих “мангалів” для маскування та захисту артилерійських систем від FPV-дронів”, - йдеться у повідомленні.

Втім, як зазначається, північнокорейські САУ вразили українськими HIMARS. Для цього застосували осколково-фугасні й касетні бойові частини.