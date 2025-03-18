Генштаб спростував повідомлення про просування росіян углиб Сумщини

Ситуація на кордоні з Курською областю РФ - під контролем Сил оборони.

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони. Інформація, що поширюється в соцмережах, щодо просування окупантів углиб Сумської області не відповідає дійсності.

Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння.

"Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Наші захисники успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини. Ворог зазнає значних втрат в живій силі", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також розповіили, що ворог не припиняє поширювати свої пропагандистські наративи для дискредитації військового командування і поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві.

Військові просять довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.