Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією

Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією.
На цьому наголосила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Її допис у соцмережі Х з’явився 18 березня - у річницю «договору» про нібито прийняття Криму і Севастополя до складу РФ.
«Росія намагається змінити кордони силою. Суверенітет і територіальна цілісність захищені міжнародним правом і не можуть бути предметом переговорів», - підкреслила Матернова.
Посол наголосила, що «ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію та окупацію українських територій Росією» і що «Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна».
- 18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію українського півострова. Із того дня всіх жителів Криму та Севастополя країна-агресор визнала своїми громадянами.