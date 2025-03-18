Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією

Ця заява Матернової з’явилася у річницю «договору» про нібито прийняття Криму і Севастополя до складу РФ.

Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

На цьому наголосила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Її допис у соцмережі Х з’явився 18 березня - у річницю «договору» про нібито прийняття Криму і Севастополя до складу РФ.

«Росія намагається змінити кордони силою. Суверенітет і територіальна цілісність захищені міжнародним правом і не можуть бути предметом переговорів», - підкреслила Матернова.

Посол наголосила, що «ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію та окупацію українських територій Росією» і що «Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна».