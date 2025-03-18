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Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією

Ця заява Матернової з’явилася у річницю «договору» про нібито прийняття Криму і Севастополя до складу РФ.

Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
Фото: Катаріна Матернова

Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

На цьому наголосила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

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Її допис у соцмережі Х з’явився 18 березня - у річницю «договору» про нібито прийняття Криму і Севастополя до складу РФ.

«Росія намагається змінити кордони силою. Суверенітет і територіальна цілісність захищені міжнародним правом і не можуть бути предметом переговорів», - підкреслила Матернова.

Посол наголосила, що «ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію та окупацію українських територій Росією» і що «Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна».

  • 18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію українського півострова. Із того дня всіх жителів Криму та Севастополя країна-агресор визнала своїми громадянами.
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