Генштаб ЗСУ: найбільше атак росіяни зафіксували на Покровському і Курському напрямках

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

Станом на 16.00 18 загальна кількість бойових зіткнень на фронті сягнула 76.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка, Гірськ, Єліне, Карповичі Чернігівської області; Нововасилівка, Біла Береза, Кучерівка, Миропільське, Петрушівка, Грабовське, Порозок Сумської області. Також противник завдав авіаудару по Медведівці Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Курдюмівки. Дві з трьох атак підрозділи Сил оборони вже відбили.

На Торецькому ворог намагається вклинитися в українську оборону в районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Вісім штурмів загарбників наші захисники відбили, ще чотири атаки тривають.

На Покровському з початку доби російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 4 штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському противник двічі атакував позиції наших військ в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала трьох ударів в районах Гуляйполя та Залізничного.

На Оріхівському окупанти здійснили три атаки в районах Степового та Щербаків. Дві з них тривають до цього часу.

З початку доби ворог тричі безуспішно атакував на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Українські воїни відбивали 12 ворожих атак. Також авіація загарбників на цьому напрямку завдала 13 авіаударів, скинувши при цьому 17 КАБ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.