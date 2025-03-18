Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що з вересня цього року обсяг доплат вчителям подвоїться.
Про це він сказав під час засідання Кабміну.
“Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1000 грн, з вересня обсяг доплат подвоїться. Ми запустили цю доплату в межах «Зимової підтримки», але вони залишаються на весь рік”, – сказав Шмигаль.
Також він повідомив, що уряд передбачив кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.
- Шмигаль повідомив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Прем’єр-міністр повідомив, що це шлях до усвідомленого вибору професії. Зараз уряд працює над створенням бази для «Профільної» реформи.