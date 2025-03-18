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Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять

Наразі близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1000 грн. Цю доплату запустили в межах «Зимової підтримки», але її залишать на весь рік.

Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Ілюстративне фото
Фото: Микола Дзюба

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що з вересня цього року обсяг доплат вчителям подвоїться. 

Про це він сказав під час засідання Кабміну. 

“Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1000 грн, з вересня обсяг доплат подвоїться. Ми запустили цю доплату в межах «Зимової підтримки», але вони залишаються на весь рік”, – сказав Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд передбачив кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації. 

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