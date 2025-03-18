Міноборони допустило до експлуатації солдата-робота вітчизняного виробництва

Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням і може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва.

Як повідомили у оборонному відомстві, робот призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів.

Роботизований комплекс "Лють" випробований у реальних бойових умовах. Він озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. "Лють" працює за широкого діапазону температур.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.