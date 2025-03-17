Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони

5 березня 2025 року про свою відставку заявила колишня очільниця департаменту Оксана Сухорукова.

Інформацію про офіційне призначення Дмитра Самофалова тимчасовим виконувачем обов’язків LB.ua підтвердили у Міноборони.

Дмитро Самофалов був заступником директора з медичної роботи у КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", потім заступником директора і директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Три роки тому він долучився до ЗСУ.

17 січня Сухорукова та її колеги заявила про перешкоджання в роботі і звинуватили в цьому заступника міністра оборони Сергія Мельника, який прийшов на посаду в жовтні 2024. З того часу роботу департаменту нібито гальмували, а на команду тиснули. Згодом почалися розмови про іншого керівника. Більше про це – в матеріалі “Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини”.