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Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони

Дмитра Самофалова офіційно призначили тимчасовим виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони.

Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Фото: Dmytro Samofalov/facebook

5 березня 2025 року про свою відставку заявила колишня очільниця департаменту Оксана Сухорукова.

Інформацію про офіційне призначення Дмитра Самофалова тимчасовим виконувачем обов’язків LB.ua підтвердили у Міноборони.

Дмитро Самофалов був заступником директора з медичної роботи у КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", потім заступником директора і директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Три роки тому він долучився до ЗСУ.

17 січня Сухорукова та її колеги заявила про перешкоджання в роботі і звинуватили в цьому заступника міністра оборони Сергія Мельника, який прийшов на посаду в жовтні 2024. З того часу роботу департаменту нібито гальмували, а на команду тиснули. Згодом почалися розмови про іншого керівника. Більше про це – в матеріалі “Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини”.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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