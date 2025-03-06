Голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Сухорукова заявила, що йде у відставку

Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що йде з посади. Новим начальником департаменту стане Дмитро Самофалов.

Про це написала сама Оксана Сухорукова на своїй сторінці у Фейсбук.

“Що буде далі з департаментом? Я не знаю. Дмитро Самофалов був представлений нам як новий очільник. Протягом останніх трьох тижнів ми залучали Дмитра до всіх процесів. Маю надію, що у нього вийде”, - написала вона.

Дмитро Самофалов був заступником директора з медичної роботи у КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", потім заступником директора і директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Три роки тому він долучився до ЗСУ.