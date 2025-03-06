США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаЗдоров'я

Голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Сухорукова заявила, що йде у відставку

Її заміть Дмитро Самофалов.

Голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Сухорукова заявила, що йде у відставку
Директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони України Оксана Сухорукова.
Фото: пресслужба МО

Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що йде з посади. Новим начальником департаменту стане Дмитро Самофалов.

Про це написала сама Оксана Сухорукова на своїй сторінці у Фейсбук.

“Що буде далі з департаментом? Я не знаю. Дмитро Самофалов був представлений нам як новий очільник. Протягом останніх трьох тижнів ми залучали Дмитра до всіх процесів. Маю надію, що у нього вийде”, - написала вона.

Дмитро Самофалов був заступником директора з медичної роботи у КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", потім заступником директора і директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Три роки тому він долучився до ЗСУ.

  • Останнім робочим днем Сухорукової мало стати 31 січня 2025 року. Однак вона виконувала свої обов’язки ще понад місяць. За її словами, її “ввічливо попросили затриматись на два тижні”, що, на її думку, було пов’язано з відсутністю нової кандидатури на посаду і нової команди.
  • 17 січня Сухорукова та її колеги заявила про перешкоджання в роботі і звинуватили в цьому заступника міністра оборони Сергія Мельника, який прийшов на посаду в жовтні 2024. З того часу роботу департаменту нібито гальмували, а на команду тиснули. Згодом почалися розмови про іншого керівника. Більше про це – в матеріалі “Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини”.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies