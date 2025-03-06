Голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Сухорукова заявила, що йде у відставку

Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що йде з посади. Новим начальником департаменту стане Дмитро Самофалов.
Про це написала сама Оксана Сухорукова на своїй сторінці у Фейсбук.
“Що буде далі з департаментом? Я не знаю. Дмитро Самофалов був представлений нам як новий очільник. Протягом останніх трьох тижнів ми залучали Дмитра до всіх процесів. Маю надію, що у нього вийде”, - написала вона.
Дмитро Самофалов був заступником директора з медичної роботи у КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", потім заступником директора і директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Три роки тому він долучився до ЗСУ.
- Останнім робочим днем Сухорукової мало стати 31 січня 2025 року. Однак вона виконувала свої обов’язки ще понад місяць. За її словами, її “ввічливо попросили затриматись на два тижні”, що, на її думку, було пов’язано з відсутністю нової кандидатури на посаду і нової команди.
- 17 січня Сухорукова та її колеги заявила про перешкоджання в роботі і звинуватили в цьому заступника міністра оборони Сергія Мельника, який прийшов на посаду в жовтні 2024. З того часу роботу департаменту нібито гальмували, а на команду тиснули. Згодом почалися розмови про іншого керівника. Більше про це – в матеріалі “Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини”.