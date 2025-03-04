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В Україні — антирекорд з народжуваності: на одну жінку менше однієї дитини

Міжнародний показник відтворення населення - це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку.

В Україні — антирекорд з народжуваності: на одну жінку менше однієї дитини
Фото: EPA/UPG

Після початку повномасштабного вторгнення Україна встановила антирекорд з народжуваності. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає Укрінформ.

«У нас сьогодні антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення - це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС - 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після - 0,9», - сказала Марчак.

Вона також зазначила, що низька народжуваність разом із масштабною зовнішньою міграцією, внаслідок якої на підконтрольній території залишаються здебільшого люди похилого віку, призвели до стрімкого дорослішання населення країни. Лише за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

«Ми дуже стрімко стаємо старшими як нація, і далі поки що виглядає так, що ця тенденція буде продовжуватися. Сьогодні співвідношення тільки пенсіонерів до працюючих людей становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу. Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде ймовірно вже набагато нижчим», - додала заступниця міністра.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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