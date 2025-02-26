У Києві 2 березня безкоштовно перевірятимуть слух: куди і коли йти

Також можна буде взяти участь у майстер-класі з догляду за вухами, отримати корисні лайфхаки для збереження слуху.
Про це повідомили в громадській організації “Відчуй”, організатори заходу.
Пройти діагностику на сучасному обладнанні та взяти участь у майстер-класах можна буде у ТРЦ DREAM-таун ( Оболонський проспект., 1-Б), з 12:00 до 18:00.
У ТРЦ працюватимуть 6 точок перевірки слуху. Всі охочі можуть взяти участь в анонімному опитуванні, яке допоможе дізнатися, наскільки українці турбуються про свій слух.
Процедура перевірки слуху займе всього 5 хвилин: спеціалісти оглянуть стан вушних каналів, а потім людина отримає навушники, через які подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності. Завдання – натискати кнопку, коли чуєте звук. Після тесту учасники отримають попередній висновок щодо стану слуху.
“ Слух відіграє критичну роль у повсякденному житті: від комунікації до безпеки. В умовах війни цей аспект здоров’я стає ще більш уразливим. Вибухи, гучні звуки, стрес, а також вікові зміни можуть призводити до поступового або різкого погіршення слуху”, - зазначають в ГО.