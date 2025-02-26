МОЗ домовився з виробниками ліків про зниження цін ще на 100 препаратів

Міністерство охорони здоров’я домовилося з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на більше 100 препаратів.
Як повідомляє МОЗ, це препарати, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків.
Їхній перелік сформовано на основі пропозицій, які надали відомству ще 13 виробників: "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", фармацевтична фірма "Здоров’я", фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".
Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.
Як уточнив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, понад 70 позицій серед цих препаратів входять до Нацпереліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише за умови отримання рецепта.
- Уже з 1 березня українцям пообіцяли суттєві зміни в політиці цін на ліки – наприклад, знизити їх на 30 % для сотні найпопулярніших препаратів українських виробників. Паралельно ухвалили законопроєкт, який теж обіцяє зниження цін в аптеках. А Ляшка навіть включили в Раду національної безпеки та оборони, де окремо обговорювали саме ціни на ліки.
- Докладніше про це читайте в матеріалі "«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях" на lb.ua.