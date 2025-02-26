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МОЗ домовився з виробниками ліків про зниження цін ще на 100 препаратів

Серед них – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби та інше.

МОЗ домовився з виробниками ліків про зниження цін ще на 100 препаратів
Робота аптеки
Фото: zp.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я домовилося з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на більше 100 препаратів.

Як повідомляє МОЗ, це препарати, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків.

Їхній перелік сформовано на основі пропозицій, які надали відомству ще 13 виробників: "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", фармацевтична фірма "Здоров’я", фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи. 

Як уточнив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, понад 70 позицій серед цих препаратів входять до Нацпереліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише за умови отримання рецепта.

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