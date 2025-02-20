"Не потрібно нічого скуповувати", – Ляшко обіцяє, що ухвалений Радою закон не змете ліки з полиць

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що регулювання цін на ліки державою не призведе до їх зникнення з аптек.

Він закликав українців не скуповувати ліки, адже дефіциту не прогнозується.

Про це міністр заявив в інтерв'ю LB.ua.

Віктор Ляшко пояснив, що держава не хотіла заходити в жорстке регулювання ринку, бо найкраще – це конкуренція, яка повинна дати результат.

“За статистикою, в нас на ринку шалена конкуренція. У нас понад 120 українських виробників. Імпортерів близько 100. Дистриб'юторів близько 300. Аптечні мережі – десь 5000 суб'єктів господарювання, 22 000 точок. Тобто об'єм повинен дозволяти конкуренцію і знижувати ціну. Це відбувається? Ні. Динаміка показує зростання цін на ліки”, - каже він.

За його словами, відбувається агресивна політика розвитку ринку і маркетингу: коли на певний лікарський засіб відбуваються домовленості між виробником і маркетуючою організацією і цей лікарський засіб агресивно пропонується, коли споживач приходить в аптеку. Тому завдання влади це врегулювати.

“Чи це сподобається ринку, який так розвивається? Ні. Тому починаються з'являтися заяви про те, що щось відбудеться. Чому якісь ліки зникнуть? Яка підстава? Де якісь заборони є в тексті законопроєкту? Нема”, - запевнив Віктор Ляшко.

На його думку, комплекс мір влади призведе до прозорого ціноутворення.