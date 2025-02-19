Пацієнти з хворобою Крона зможуть отримати безоплатне інноваційне лікування: стартує міжнародне клінічне дослідження

Медична мережа “Добробут” запустила перше міжнародне клінічне дослідження — з вивчення ефективності нового препарату виробництва США для лікування хвороби Крона.

Пацієнти з хворобою Крона, які підходять під критерії дослідження, зможуть отримати безоплатно інноваційне лікування.

Про це повідомили у медичній мережі “Добробут”.

Досліджуваний лікарський засіб схвалений державним експертним центром МОЗ України. Перші дві фази дослідження довели безпечність та ефективність застосування лікарського засобу, тепер набирають пацієнтів від середньої до важкого ступеня тяжкості хвороби на третю фазу.

У межах програми пацієнт зможе:

безоплатно отримати лікування інноваційним препаратом;

безоплатно отримати високоякісну лабораторно-інструментальну діагностику та протягом 5 років, поки триває програма, перебувати під наглядом досвідчених гастроентерологів;

транспортування пацієнтів до клінічної бази.

Програма доступна для пацієнтів з усієї країни.

Основні критерії включення до програми лікування:

Пацієнт повинен мати встановлений діагноз хвороби Крона щонайменше за 3 місяці до включення в дослідження. Пацієнт має діагностовану хворобу Крона в активному стані від середнього до важкого ступеню. Пацієнт має неадекватну реакцію, втрату відповіді або непереносимість однієї чи кількох із таких категорій препаратів: стероїди місцевої дії, системні стероїди, імуномодулятори, біологічні препарати та/або сучасні препарати на основі малих молекул.

Критерії, за якими пацієнт не може бути включений до програми лікування:

Пацієнт має хворобу Крона з локалізацією ізольовано у шлунку, дванадцятипалій кишці, порожній кишці або перианальній області без ураження товстої та/або клубової кишки. Пацієнт має будь-яке з наступних ускладнень хвороби Крона: підозра або діагностований внутрішньочеревний або перианальний абсцес, відома симптоматична стриктура або стеноз товстої кишки, який не можна пройти ендоскопічно, фульмінантний коліт, токсичний мегаколон або будь-який інший прояв, який може вимагати хірургічного втручання під час включення в дослідження. Пацієнт має стому або потребує операції з формуванням колостоми чи ілеостоми. Пацієнт переніс операцію з приводу хвороби Крона з резекцією двох та більше сегментів з наступних 5 сегментів: кінцева клубова кишка, права ободова кишка, поперечна ободова кишка, низхідна ободова, сигмовидна та пряма кишка. Пацієнту діагностовано синдром короткої кишки або будь-яку іншу неконтрольовану хронічну діарею, окрім хвороби Крона. Пацієнт переніс хірургічну резекцію кишки/сегмента протягом 3 місяців перед включенням в дослідження. Пацієнт має онкологічне захворювання (за винятком повністю пролікованого немеланомного раку шкіри або карциноми шийки матки in situ після повного хірургічного видалення) протягом останніх 5 років. Пацієнт інфікований вірусом гепатиту B чи C, ВІЛ, або має активний туберкульоз.

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