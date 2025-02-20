Ляшко пообіцяв поетапне відшкодування частини ліків, які купують українці, уже в 2025 році

Багато лікарських засобів пройшли оцінку медичних технологій саме під те, щоб зайти в програму “Доступні ліки”.

Вони отримали позитивні висновки, але питання їхньої вартості поки не дозволяло включити їх до програми медичних гарантій.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

“Ми хочемо здешевити лікарські засоби. Бачимо, що їх все одно купують людьми в аптеках, а ми не відшкодовуємо”, - каже міністр.

У МОЗ вирішили запустити поетапне відшкодування не стовідсоткової вартості, а 30%, 50% і 60%. На думку міністра, це призведе до зменшення витрат пацієнта з кишені, а МОЗ дивитиметься, як ці препарати заходять і яку групу вони витісняють, щоби замінювати ці препарати на більш інноваційні.

Також міністр проанонсував розширення програми реімбурсації ліків вже в цьому році.

“У цьому році хочемо це запустити на виконання рішення РНБО, де передбачено розширення програми реімбурсації. Ми проаналізували, якщо уважно дивитися нацперелік, то амбулаторну групу ми вже закриваємо програмою “Доступні ліки”. Треба розширювати вже нацперелік, щоб на амбулаторну групу з'являлися додаткові ліки”, - заявив Віктор Ляшко.