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​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”

З цього року громадяни можуть отримати за програмою реімбурсації “Доступні ліки” 596 лікарських засобів.

​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

З 1 січня 2025 року розширено перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

До переліку включено 52 нових препарати, зокрема 23 позиції комбінованих лікарських засобів. При цьому 21 препарат із загального переліку є безкоштовним.

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До даного переліку додали препарати для лікування болю, надання паліативної допомоги, лікування хвороб ендокринної системи, метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань, глаукоми, мігрені, захворювань у дітей, а також комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Таким чином, з 1 січня громадяни можуть отримати за програмою реімбурсації “Доступні ліки” 596 лікарських засобів.

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