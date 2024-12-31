Лікування ожиріння, ВІЛу і раку: найбільші медичні досягнення у 2024 році

Ми живемо в епоху медичних чудес. Зростання ракових пухлин можна уповільнити або зменшити у спосіб, який не могли собі уявити попередні покоління.

Хірурги можуть трансплантувати обличчя або замінити серцевий клапан, не розрізаючи грудну клітку. Це результати, які були б неможливі 20 років тому.

Про те, що змінилося цього року, пишуть у Stat news.

Ліки від ожиріння

Препарати, відомі як аналоги GLP-1, протягом десятиліть повільно змінювали лікування діабету. За останні кілька років їхні нові версії стали феноменом як через свій соціальний вплив, так і за обсягами продажів, оскільки вони є, мабуть, першими справді ефективними та відносно безпечними ліками від ожиріння.

У 2024 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалилосемаглутид (оземпік), виготовлений компанією Novo Nordisk, для зниження ризику серцевих нападів та інсультів. Результати нових випробувань також показали, що семаглутид може лікувати серцеву недостатність і полегшити біль при артриті колінного суглоба.

Протидіабетичний препарат тирзепатид, який також використовують для зниження ваги, був схвалений для лікування зупинки дихання під час сну.

Зараз виробники ліків намагаються створити пероральні версії ліків. Зараз це складні у виготовленні і застосуванні ін’єкції, які містять білкові фрагменти, що називаються пептидами. Але Eli Lilly, Pfizer, Viking Therapeutics і Structure Therapeutics є одними з численних компаній, які працюють над таблетками, які могли б бути набагато легшими у виробництві, що зробить такі ліки доступними для ще більшої кількості людей.

Профілактика ВІЛ

Експериментальні вакцини проти ВІЛ неодноразово зазнавали невдач. Але інший підхід до стримування поширення хвороби спрацював: давати ліки від ВІЛ людям, які знаходяться в групі ризику, щоб запобігти зараженню. Ця практика є поширеним явищем і зазвичай включає використання комбінованих таблеток під назвою трувада, які приймаються щодня.

У великому клінічному дослідженні було виявлено, що новий препарат ленакапавір (LEN) є навіть ефективнішим, частково через те, що він має тривалу дію: ці ін’єкції вводять двічі на рік.

Одна з найбільших проблем полягає в тому, що у менш забезпечених країнах часто не мають доступу до цих препаратів.

Нові ліки від шизофренії, м'язової дистрофії та інших захворювань

Кобенфі являє собою перший новий клас лікування шизофренії за десятиліття.

Сотатерцепт — препарат для лікування легеневої артеріальної гіпертензії. Його застосування допомогло пацієнтам з цим захворюванням пройти на 41 метр далі, ніж ті, які отримували плацебо, під час шестихвилинного тесту.

Дувізат був схвалений для лікування м’язової дистрофії Дюшена у деяких пацієнтів. FDA заявило, що це допомогло пацієнтам підвестися.

Прогрес у лікуванні раку

Відкриття не проривами, але посилюють прогрес.

Енхерту — препарат для лікування пацієнтів з раком молочної залози з HER2 позитивними пухлинами.

— препарат для лікування пацієнтів з раком молочної залози з HER2 позитивними пухлинами. Тагриссо — відомий препарат при недрібноклітинному раку легенів, який використовується при метастатичному захворюванні та для запобігання появі пухлин, які були видалені хірургічним шляхом. Нові результати показали, що препарат також можна використовувати пацієнтам із ранньою стадією раку, у яких хвороба поширилася локально.

Протягом багатьох років було зрозуміло, що вакцина проти ВПЛ може запобігти раку шийки матки та іншим типам раку, спричиненим вірусом папіломи людини. Результати, отримані в Шотландії в січні, показали, що вакцина не тільки різко знизила рівень раку шийки матки, але й те, що у дітей, які були вакциновані у віці 12 або 13 років, не було жодного випадку раку шийки матки з 2008 року.

Ймовірні відкриття майбутнього

Є багато досягнень, які ще потребують додаткових досліджень, але є перспективними.

Терапія CAR-T, у якій генетично модифіковані лейкоцити використовується для лікування аутоімунних захворювань, таких як вовчак. Перші дані спровокували біотехнологічну золоту лихоманку. Органи свиней імплантують людям, щоб збільшити кількість органів, доступних для трансплантації. Цього року генно-відредаговану нирку від свині вперше пересадили людині, однак через два місяці чоловік помер.

Електростимуляція, яка допомагає відновити певну функцію людям із травмами спинного мозку, досягла значних успіхів, зокрема завдяки першому схваленню технології FDA.