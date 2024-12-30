В Україні використали лише 10% бюджетних коштів на біонічні протези для військових — чому так сталося

Міністерство соціальної політики використало лише 10% бюджетних коштів, закладених на біонічні протези для військових. Усього держава виділила на протезування 5 млрд грн, з яких мільярд – на біонічні на протези, з яких освоїли лише 100 млн.

Тепер гроші повернуться до державної казни, а частині військових доведеться шукати можливість отримати протез самостійно.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

Біонічні протези найбільш наближені своїми функціями до природної кінцівки, вони мають електронний процесор та реагують на нервові імпульси. Щоб отримати протез підвищеної функціональності для нижньої кінцівки, треба рік вчитися жити з механічним.Зазвичай протезування відбувається у два етапи.

Протезування регулюють дві постанови Кабміну, на кожну з яких виділяються кошти з бюджету: №321, яка стосується всіх, хто цього потребує, зокрема і тих, хто постраждав внаслідок війни, і №518 – виключно про забезпечення біонічними протезами військових.

На 2024 рік держава виділила на протезування за 321-ю постановою 4,6 мільярда гривень. За словами радниці міністерки соціальної політики Олени Кульчицької, станом на листопад витратили понад 90% від суми, виділеної згідно з постановою №321 – 4,1 мільярда. Однак із постановою №518, у якій ідеться про протези підвищеної функціональності, ситуація значно відрізняється. Станом на кінець листопада, з виділеного мільярда гривень освоїли лише 100 мільйонів, тобто 10%. До кінця року планувалося витратити ще 100 мільйонів за постановою №518, зробивши передоплату на майбутні протези.

Однак решта суми – близько 800 мільйонів – мала повернутися до бюджету, адже перерозподілити їх на інші програми не можна.

Кульчицька пояснює такий великий залишок тим, що за постановою № 518 процес забезпечення пацієнтів протезами є значно тривалішим, ніж за 321.

"За постановою №321 протези не такі дорогі. Підприємство, яке їх виготовляє, своїм коштом закуповує всі складники, а держава вже оплачує по факту – після підписання акту прийому-передачі”, - каже Кульчицька.

Вона пояснює, що біонічний протез коштує 3-3,5 мільйона гривень, і не всі підприємства мають такі обігові кошти, щоб відразу оплатити коштовні компоненти.

“Тому держава робить передоплату, і лише потім починається процес виготовлення. Він може тривати 3 місяці", – розповідає посадовиця.

Вона зазначає, що треба зважати й на логістику. Іноземним виробникам треба час, щоб виготовити й доставити до України свої вироби. А якщо це вітчизняна компанія, то кількість протезів може бути досить обмеженою.

Ще однією проблемою, як стверджує посадовиця, є недостатня кількість фахівців із протезування, особливо тих, які мають сертифікацію для роботи з комплектуючими біонічних протезів: “Через повномасштабне вторгнення збільшилася кількість запитів на протезування рук – це понад 25%. А протезистів, які готові братися за ці випадки, на жаль, так швидко не прибавляється".

На початку грудня Кабінет Міністрів підтримав зміни до процедури протезування, які запропонувало Мінсоцполітики. Тепер військові зможуть отримати високофункціональний протез без первинного протезування, якщо це рекомендувала зробити мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Те ж саме стосується високої та подвійної ампутації. На протезування у 2025 році виділили 5,7 мільярда гривень, 1,1 млрд з яких гривень – на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності.