Ляшко: Майже 200 рішень МСЕК про інвалідність вже скасовано

Правоохоронці передали Міністерству охорони здоров'я понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі вже скасовано майже 200 таких рішень.
"Майже 1000 ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.
"Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров'я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі", - додав міністр.
- З 1 січня 2025 влада планує змінити систему, на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування, тобто експертна команда. Як кажуть у МОЗ, “для людини проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано”.
- Зокрема, влада планує впровадити один комплексний документ замість 12 довідок та виписок, заносити дані про пацієнта не у паперові журнали, а до електронної системи, підвищити роль лікуючих лікарів у визначенні інвалідності, а також організувати роботу експертних комісій при багатопрофільних лікарнях.
- Більше детально про це можна почитати у нашому інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.
Скандал зі МСЕК
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент Зеленський вирішив зібрати засідання РНБО, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
- Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.
- Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.