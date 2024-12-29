Ляшко: Майже 200 рішень МСЕК про інвалідність вже скасовано

Правоохоронці передали Міністерству охорони здоров'я понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі вже скасовано майже 200 таких рішень.

"Майже 1000 ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.

"Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров'я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі", - додав міністр.

З 1 січня 2025 влада планує змінити систему, на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування, тобто експертна команда. Як кажуть у МОЗ, “для людини проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано”.

Зокрема, влада планує впровадити один комплексний документ замість 12 довідок та виписок, заносити дані про пацієнта не у паперові журнали, а до електронної системи, підвищити роль лікуючих лікарів у визначенні інвалідності, а також організувати роботу експертних комісій при багатопрофільних лікарнях.

Більше детально про це можна почитати у нашому інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Скандал зі МСЕК