Як саме інтегрують ВПО, як підтримують психічне здоров'я дорослих і дітей, які досвіди можуть почерпнути інші громади країни — у матеріалі LB.ua.

Але в останні три роки люди приїздять сюди не тільки заради відпочинку, але й задля безпеки: від початку повномасштабної війни в Україні сорокатисячна Хмільницька громада гостинно прийняла понад 4500 внутрішньо переміщених осіб.

Біля в’їзду в місто Хмільник, що на Вінниччині, росте розкішний столітній сосновий ліс. Тут вільно дихається й гуляється. Саме тут так багато санаторіїв.

Мурашник

Гітарний гурток для молоді став справжнім порятунком для 15-річної Лізи.

Ліза з Токмака Запорізької області. Це місто тимчасово окуповане росіянами, тому родина дівчини вимушено покинула дім й опинилася у Хмільнику на Вінниччині.

Фото: Микола Дзюба Ліза, яка переїхала у Хмільник з Токмака Запорізької області

«Перший рік, коли ми приїхали сюди, я сиділа в чотирьох стінах і займалась онлайн зі своєю школою. Не знала нікого, не мала друзів, — пригадує Ліза. — А потім якось в інтернеті познайомилася з місцевою дівчинкою, вона запросила в гітарний гурток. Він тоді тільки створювався. Я була в першій трійці дівчат, які прийшли навчатися».

Гурток запускали в ресурсному центрі «Мурашник», який ініціювала місцева ГО «Право».

«"Мурашник" тоді врятував мене від депресії, — розповідає Ліза. — Сюди приходили люди з такою долею, як у мене. Тут було і спілкування, і дозвілля. Я навчилася досить добре грати на гітарі, хоча спершу не знала, якою рукою брати лади. Зараз допомагаю іншим навчатися».

Фото: Микола Дзюба Тепер у «Мурашнику» Ліза вчить інших грати на гітарі

«Мурашник» спершу діяв як гуманітарний хаб. Тут був банк речей та одягу для переселенців. Допомогу збирали від місцевих. Зараз це простір, де можна поспілкуватись і провести дозвілля.

Фото: Микола Дзюба «Мурашник» у Хмільнику став центром дозвілля й розвантаження

Тут кожен день розписано, каже координаторка простору Юля Килосова. Вона сама теж вимушено переїхала до Хмільника з Краматорська.

Фото: Микола Дзюба Юлія Килосова працює в "Мурашнику" у Хмільнику

Спершу приходила сюди по допомогу, потім усе більше захоплювалась ідеєю розвитку центру. Зараз, каже, живе «Мурашником»:

У нас проводять багато заходів, щоб допомагати людям, розвиватися, розкривати себе, долати стреси. Люди відвідують творчі майстер-класи, арттерапію, вело- й шаховий клуби, гітарний гурток, клуб гачкування «Петелька» й заняття з бісероплетіння. Також тут проводять тренінги: з прав людини, відкриття власної справи, домедичної допомоги, лекції зі здорового харчування та психологічної підтримки.

Фото: Микола Дзюба Плетіння маскувальних сіток у «Мурашнику»

Волонтери й жінки з-посеред ВПО створили в «Мурашнику» групу психологічної підтримки «Жіноче коло». Учасниці можуть спілкуватися у форматі «рівний рівному», а також відвідувати групові консультації з психологом.

«Спілкування важливе для підтримки психічного здоров’я. У “Жіночому колі” є своя програма. Це перегляд й обговорення фільму на важливу тематику. Приміром, днями демонстрували кіно на тему насилля в родині, — розповідає місцева мешканка Ірина Свинарик. — Також ми тут відпочиваємо, розвантажуємо думки й емоції. Тут багато рукоділля, яке допомагає налаштуватися на творчий процес і наповнитися енергією».

Людина, яка має проблеми, отримує тут підтримку і захист від стресу.

«Я давно мріяла про такий гурток, і нарешті він з’явився в нашому місті».

Фото: Микола Дзюба У "Мурашнику" в Хмільнику багато рукоділля, яке допомагає розвантажуватися

Підтримка дітей

«Мою доньку звати Аліса. Вона має затримку мовленнєвого та психічного розвитку, підвищену гіперактивність, — розповідає хмільничанка Наталія Гордієва. — Довгий час донька не розмовляла. Звернулися до лікарів, отримували медикаментозне лікування й почали ходити в Інклюзивний центр. Зараз у неї позитивна динаміка. Вона розмовляє та комунікує з дітьми й дорослими. Помітні успіхи в навчанні, загальному та психічному розвитку».

Інклюзивно-ресурсний центр, розташований біля старовинного маєтку графа Ксідо, родина відвідує вже п’ять років. Центр існує шість. Тут допомагають дітям з особливими освітніми потребами, інтелектуальними або мовленнєвими порушеннями.

Фото: Микола Дзюба Інклюзивно-ресурсний центр у Хмільнику, психолог з дітьми

Трирічка Марійка майже не розмовляє. Дівчинка має затримку розвитку, лактозну непереносимість.

«Я зараз постійно з нею, адже мої діти — обоє військові. Працюють медиками у військовому шпиталі. Тут займаємось уже рік. Помітили позитивні зміни. Марійка починає говорити. Наступного року, сподіваюсь, почнемо відвідувати дитсадок», — розповідає її бабуся Поліна Андосина.

Фото: Микола Дзюба Марійка з бабусею та психологинею центру Світланою Андрієвською

Затримку в розвитку мовлення має й дворічний Максим. Він якраз займається з логопедом. Заняття тривають по 15 хвилин, а далі з дитиною працюють реабілітолог, дефектолог і психолог.

Фото: Микола Дзюба Хлопчик займається в Інклюзивно-ресурсному центрі

У кабінеті психолога є басейн з кульками й пісочна терапія, яку діти вподобали найбільше.

Фото: Микола Дзюба Пісочна терапія в Інклюзивно-ресурсному центрі

Фахівці Інклюзивно-ресурсного центру працюють також з корекцією пам’яті, мислення, уваги та сприймання, пояснює психологиня Світлана Андрієвська: «Розвиток дитини оцінюємо за міжнародними сертифікованими методиками. Ми проходили навчання й отримали доступ до цих анкет і програм. Мені радісно бачити розвиток дітей. Наприклад, у нас була дівчинка трирічного віку, не могла ні рухатися, ні сидіти, але за допомогою нашої корекції вона почала ходити, брати маленькі деталі. Це великі досягнення».

Заняття в центрі зараз відвідують 20 дітей.

Фото: Микола Дзюба Інклюзивно-ресурсний центр, Хмільник

Бувають випадки, коли фахівці самі приходять у школи й садочки, спостерігають за поведінкою та розвитком дітей. Визначають, кому потрібна допомога.

«Після обстеження ми робимо спільне засідання й віддаємо висновок батькам. Діти, які не навчаються у закладах освіти, ходять до нас на корекційні заняття. Інші переходять повністю під опіку навчального закладу, який самостійно укладає угоду з необхідними фахівцями», — пояснює директорка Інклюзивно-ресурсного центру Галина Панаскевич.

Фото: Микола Дзюба Галина Панаскевич, директорка Інклюзивно-ресурсного центру Хмільницької міської ради

Стійкість для дорослих і дітей

10-річному Олександру важко дався початок нового навчального року. Хлопець відвик від колективу, не хотів спілкуватися з однолітками й заводити друзів. Його мама Міла розповідає, що син був стурбований новинами, постійними тривогами й закривався в собі.

Сімейний лікар запропонував відвідати психолога. Так вони опинилися в Центрі життєстійкості, який відкрили в Хмільнику на базі Центру сімейної медицини. Мама Міла розповідає:

За два місяці занять син став спокійнішим і краще комунікує з однолітками. А ще не так різко реагує на проблеми чи зауваження.

Соціальна фахівчиня центру Ольга Власенко нині працює з багатьма запитами про допомогу. Наприклад, каже, почастішали випадки панічних атак у дітей.

Фото: Микола Дзюба Ольга Власенко, фахівець соціальної роботи Центру життєстійкості КНП «Хмільницький ЦПМСД»

Потребуючим проводять первинний скринінг.

«Тестування й заняття відбуваються в ігровій формі, аби дитина не відчувала, що тут сувора вчителька, — каже Ольга Власенко. — Найперше маємо розслабити дитину. Для цього використовуємо повітряний пластилін, кінетичний пісок, фарби, олівці, казкотерапію. Дитина щось робить руками, малює або фантазує під час казкотерапії — і відчуває себе розслаблено. Після цього краще йде на контакт із психологом».

Соціальна фахівчиня пригадує випадок, коли дівчина-підліток важко переживала за маму, яка зараз воює: «Ці переживання блокували в ній відчуття радості. Після занять у центрі вона стала менше фокусуватися на переживаннях, власних страхах і помічати красу довкола. Батьки дітей після занять кажуть, що їм це допомогло, вони менше стресують, стали уважнішими і спокійними».

Зміни помітила й місцева мешканка Олена Верековська:

Добре, що є такий центр, який допомагає виходити зі стресів, з важких родинних обставин. Це дуже важливо, адже страждає вся сім’я, особливо діти.

Олена потребувала допомоги психолога через проблеми в родині. Стала приходити сюди і з дітьми, і сама: «Через таке життя в багатьох стрес. Не всі готові йти до фахівців, дехто боїться виносити сміття з хати, тоді в родині панує агресія і знову страждають діти».

Фото: Микола Дзюба Пацієнтка в Центрі сімейної медицини в Хмільнику

Якщо є страх психологів, першим кроком може бути розмова із сімейним лікарем. Наприклад, у кабінеті Ірини Артьомової є роздруковані опитувальники з депресії. Каже, що з перших хвилин розмови можна виявити, кому потрібно заповнювати його:

Пацієнт приходить із соматичними хворобами, а виявляється, потрібно допомогти психологічно. Таких за день буває один-два.

«Анкети допомагають встановити психологічні порушення. Днями на прийомі була жінка, в якої чоловік помер від онко. Каже: "Я не сплю, схудла". Потім її вкусив кліщ. Вона себе накрутила, що почалась хвороба Лайма. Ми її обстежили. Я виписала їй заспокійливе й порадила звернутися до психолога в Центр життєстійкості».

Фото: Микола Дзюба Центр сімейної медицини у Хмільнику

До центру можна звертатися і без направлення сімейного лікаря. Також фахівці виїжджають у села громади, допомагають внутрішньо переміщеним особам, а також тим, хто втратив рідних на війні. Загалом у громаді є сім амбулаторій і 13 пунктів здоров’я, де проводять обстеження

«Основним нашим завдання є підтримка ментального здоров’я. Ми проводимо тренінги, консультації, працюємо з робочими колективами та дітьми. Наші фахівці навчають, як не входити в депресію. Індивідуальні заняття вчать долати стрес. За весь час роботи центру ми охопили понад 6000 людей громади», — додає соціальна менеджерка КНП «Хмільницький ЦПМСД» Ольга Різінкіна.

Текст підготували завдяки щирій підтримці американського народу, наданій Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) шляхом фінансування проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні».

Зміст тексту є відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів Америки.