Здорове харчування може зменшити хронічний біль, особливо у жінок – дослідження

Харчування безпосередньо впливає на рівень хронічного болю та фізичну силу, особливо у жінок і незалежно від рівня жиру в організмі.

Аналіз показав, що наявність жиру в організмі не пов'язана з болем. Однак якість харчування безпосередньо впливає на рівень болю.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в Nutrition Research, повідомляє Medical news today.

Дослідники вивчили дані Міжгенераційного дослідження здоров’я (WISH), яке містило інформацію про 654 дорослих австралійців віком від 18 до 89 років. Більшість із них були жінками (57%). Вчені мали дослідити, чи наявний зв’язок між якістю харчування та болем і фізичною силою.

Дані про харчування за рік збирали за допомогою опитувальника, рівень болю вимірювали за допомогою шкали болю, а для оцінки фізичної сили оцінювали, як люди стискають руку.

Для жінок краща якість харчування була суттєво пов’язана з меншим рівнем болю, зі зниженням від 37,2% до 38,8%, а рівень жиру в організмі не впливав на цей зв’язок. Жінки, які споживали більше фруктів, овочів, нежирних білків та злаків, повідомили про менший рівень болю. Для жінок краща якість дієти була пов’язана і з підвищенням фізичної сили.

У чоловіків дослідники не помітили значних впливів якості дієти на тілесний біль чи силу. Однак чоловіки також відчули деяке полегшення, коли дотримувалися багатої поживними речовинами дієти».

Хронічний біль, тобто біль, який триває понад три місяці, вражає близько 30% населення світу. Хоча причини хронічного болю дуже різні, дослідження вказують на тісний зв’язок між жировими відкладеннями та хронічним болем. Ожиріння підвищує ризик як локалізованого, так і поширеного болю. Однак останні дослідження показують, що режим харчування може впливати на біль незалежно від ваги.

«Дієта високої якості може зменшити хронічний біль за допомогою насичених поживними речовинами продуктів, багатих вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Ці схеми харчування підтримують загальний стан здоров’я та зменшують системне запалення, яке, як відомо, є причиною болю. На відміну від цього, дієта нижчої якості, як-от стандартна американська дієта з високим вмістом рафінованих вуглеводів, насичених жирів і доданих цукрів, може суттєво посилити запалення і біль і потенційно змусить його тривати довше», — каже доктор медичних наук Томас М. Холланд, який не брав участі в дослідженні.

Холланд рекомендує додавати у свій раціон продукти з сильними протизапальними властивостями, зокрема: ягоди, оливкову олію, зелень, рибу і цільні зерна.