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Операція з видалення мигдалин у дитинстві може викликати ПТСР у дорослому віці — дослідження

Видалення мигдалин дітям може збільшити ризики тривожного розладу у дорослому віці.

Операція з видалення мигдалин у дитинстві може викликати ПТСР у дорослому віці — дослідження
Фото: mymdnow.com

Дослідники проаналізували дані про понад мільйон людей, які перебувають у шведському медичному реєстрі, та виявляли, що операція з видалення мигдалин (тонзилектомія) була пов’язана з підвищенням ризику розвитку таких станів, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія або тривога на 43%.

Дослідження провели вчені медуніверситету Гуансі в Китаї та Каролінського інституту у Швеції, повідомляє Science alert.

Підвищений ризик існував навіть після врахування статі учасників, віку, в якому вони видалили мигдалини, будь-якої сімейної історії, пов’язаної зі стресом, а також розлади та рівень освіти батьків.

ПТСР був найпоширенішим станом після таких операцій, його ризик становив 55%, у порівнянні з тими, хто такі втручання не переживав.

Дослідники порівнювали братів і сестер у деяких сім’ях, щоб врахувати генетичні та екологічні фактори.

Навіть серед цієї вибірки ризик тривожних розладів для членів родини, яким видалили мигдалини, був на 34% більший.

«Підвищений ризик розладів, пов’язаних зі стресом, все ще спостерігався понад ніж через 20 років після операції», — пишуть дослідники.

Дослідження не визначило причину такого результату, однак є гіпотези, що хоча людина може жити без мигдалин, вони допомагають боротися з інфекцією, тому організм без них більш вразливий.

Також причиною тривог у подальшому житті може бути, те, що у деяких випадках причиною тонзилектомії є постійне запалення.

Попередні дослідження пов’язували видалення мигдалин із загостренням інших проблем зі здоров’ям, як-от аутоімунні захворювання та рак.

Проте обмежуючись даними в медичному реєстрі, дослідники не змогли взяти до уваги клінічні характеристики, пов’язані з операцією, які могли б дати розуміння причини.

Тільки у США близько 300 тис. дітям щороку хірургічно видаляють мигдалини, щоб покращити дихання під час сну або зменшити повторну інфекцію.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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