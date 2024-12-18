Про регулювання фармацевтичного ринку

Спільне рішення Комітету та МОЗ – відкласти розгляд законодавчих змін, які регулюють фармацевтичний ринок, на наступний рік. Наша мета – забезпечити українців доступним та якісними ліками по прийнятним для всіх верств населення цінам.

Фото: tovtao.te.ua

Останніми днями у ЗМІ та соцмережах досить емоційно обговорюють поправки до урядового законопроєкту № 11493, які стосуються фармацевтичної галузі. Дуже багато припущень та прогнозів, до чого призведуть законодавчі зміни та які будуть їх наслідки.

Хотів би звернутися до всіх учасників ринку та закликати їх спиратися лише на перевірену і достовірну інформацію.

Регулювання фармацевтичного ринку – великий комплексний виклик. Ми прагнемо до приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів, забезпечення українців доступними та якісними ліками. Важливо, що законодавчі зміни у цій галузі ми напрацьовуємо разом з учасниками ринку. Адже ці зміни торкнуться всіх – виробників, дистриб’юторів, аптечні мережі.

З перших днів роботи наш Комітет відкритий для всіх учасників фармацевтичного ринку. Ми з вами провели десятки, а може й сотні зустрічей по законопроєктах, які розробляв наш Комітет. Ми не приймаємо рішення таємно вночі, щоб з ранку їх ухвалила Верховна Рада. Наш Комітет працює максимально публічно.

Це стосується і законодавчих змін, які посилюють регулювання фармацевтичного ринку. Влітку разом з міністром Віктором Ляшком в Комітеті провели зустрічі з виробниками ліків, з власниками аптечних мереж, з членами Американської торгівельної палати та Європейської бізнес асоціації. Ми зібрали всі пропозиції та опрацьовуємо їх.

У суботу пройшла зустріч у Міністерстві охорони здоров’я, де ми знову зібрали всіх учасників ринку. І ще раз проговорили, що Комітет та міністерство виступає не за швидкі рішення, а за конструктивний діалог. Ми очікуємо пропозиції від стейкхолдерів ринку до кінця цього тижня.

Законопроєкт № 11493 у листопаді був прийнятий у першому читанні. Останні декілька тижнів також працює ТСК, яку очолює Юлія Тимошенко. Поправки від ТСК до законопроєкту надійшли, але ми ще чекаємо пропозиції від учасників ринку. Станом на сьогодні до другого читання надійшло 134 поправки.

На даний час Комітет не розглядав жодну поправку до другого читання.

У мене, як голови профільного Комітету, та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка є спільна позиція: у цьому році ми не будемо подавати на розгляд законопроєкт №11493.

Надалі ми запланували наступні кроки. Зібрати та проаналізувати пропозиції від бізнесу, разом з усіма учасниками фармринку шукати компромісні рішення, щоб регуляція ринку відповідала європейським стандартами, пацієнти були забезпечені доступними для всіх верств населення ліками і в той же час забезпечені якісними медичними препаратами, а ціни на ліки для кінцевого споживача були знижені.

Закликаю до продовження конструктивного діалогу у цьому та наступному році.