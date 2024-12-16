Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер

Тільки лінивий в останні дні не кинув мені в особисті повідомлення феєричне інтервʼю очільника одеської Військової адміністрації Олега Кіпера Наталці Мосейчук. Точніше — його фрагмент, в якому Кіпер розповідає, що в перші дні великого вторгнення висадці російського десанту біля Одеси завадив в тому числі дуже сильний шторм. Який тривав десять днів.

Фото: скриншон Олег Кіпер

Але чиновник вважає, що цей шторм був буквально допомогою небес. І додає: очільник одеської єпархії УПЦ МП митрополит Агафангел взяв ікону і, попри свій поважний вік (на той момент йому було 84), обʼїздив все узбережжя — молився, щоб ворог відступив.

Що це була за ікона, Кіпер не памʼятає (судячи з того, як він про це говорить, ризикну припустити, що він взагалі не сильно розбирається в темі). Але я майже впевнена, що йдеться про Касперівську ікону Божої матері, дуже шановану в регіоні (та й не тільки в регіоні). Касперівська зберігається в Успенському кафедральному соборі, головному храмі МП в Одесі.

Практика «хресних ходів», в тому чи іншому вигляді, цілком звична для православної традиції. Що мене дуже напружує в цьому епізоді, так це відверта глорифікація чиновником високого рангу відвертого українофоба митрополита Агафангела.

Митрополит Агафангел — один з найстаріших в УПЦ МП за хіротонією. Активну церковну карʼєру робив ще в радянські часи. Був депутатом першого скликання Верховної Ради, де підтримував комуністів. Завжди виступав категорично проти української автокефалії, був затятим опонентом митрополита Філарета (Денисенка). Традиційно намагався бути якомога ближчим до влади (радянська звичка) і ще ближчим до Москви, демонструючи не просто проросійські, а радше чорносотенні погляди. Автор фрази «На Майдані зібралися всі сили пекла» — це Агафангел у 2014-му. Як він у 2004-му за Януковича агітував, навіть згадувати не хочеться.

Фото: kutoglyady.com.ua Митрополит Агафангел (Саввін)

Тобто «борцем проти системи» Агафангела точно не назвеш. Однак люди, що знають його близько, стверджують: останнім часом його поведінка змінилася. Особливо після прильоту в Кафедральний собор Одеси, який він відбудовував, а освячувати приїздив очільник РПЦ патріарх Кіріл.

Із свіженького: восени Агафангел навіть погиркався з очільником УПЦ МП митрополитом Онуфрієм, закликавши його заступитися за донецького Іларіона, якого росіяни відправили на «почесну пенсію» до Сімферополя. Натомість на Донецьку кафедру прислали росіянина з Владивостока.

З точки зору логіки РПЦ все логічно: вони вважають Донеччину своєю, тож хазяйнують там як хочуть.

І хоча подібні «фінти» вони викидають вже не вперше, досі «дочка» РПЦ УПЦ МП жодного разу не протестувала. Жодного. Аж тут Агафангел вирішив вступитися за свого друга юності, Іларіона. Й обурився тим, що київські очільники УПЦ МП його не підтримали. Ми докладно писали про це тут.

Можна припустити що Агафангел за роки великої війни таки зрозумів: якщо в Одесу зайдуть росіяни, його — попри всі заслуги, тісні контакти з Кирилом і вірну службу Москві — позбавлять всього. Бо росіянам не потрібні лояльні, їм потрібні свої.

Але от чи варто очільнику ВА глорифікувати такий «патріотизм» одного з найбільш одіозних лідерів УПЦ МП?

Дуже сумніваюся.