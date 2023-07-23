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Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина

22 людини отримали поранення, серед них – четверо дітей.

Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина
Фото: ОК "Південь"

Цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. 

Про це повідомляє у Facebook ОК "Південь".

Зазначається, що є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. 

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ уточнює,що внаслідок ворожої атаки пошкоджений Спасо-Преображенський кафедральний собор. Російська ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Одразу після попадання розпочалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи, які проводять співробітники ДСНС, працюють комунальні служби.

Фото: news.church.ua

Фото: news.church.ua

Унаслідок обстрілів у місті утворено декілька вирв, обірвані електромережі. Ймовірно, будуть змінені маршрути руху міського транспорту.

О 5:25 було відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу та 19 поранених, серед них – четверо дітей. У лікарню доправили 11 дорослих і трьох дітей.

О 7:48 Національна поліція повідомила про 22 поранених внаслідок нічної ракетної атаки на Одесу. 

В 10:32 в МВС уточнили, що внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані, серед них – діти 11, 12 років та двоє 17-ти річних.

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Нагадаємо, ворог кілька днів поспіль б’є по житловим кварталам та портовій інфраструктурі Одеси. Так, вранці 21 липня РФ запустила ракети з наземного берегового комплексу "Онікс" у напрямку Одеси. Було влучання в об’єкт інфраструктури, інформація про постраждалих не надходила. Ракети "Онікс" призначені для ураження кораблів, а не наземних цілей. Їх важко збити.

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