На лівобережжі Херсонщини триває контрбатарейна боротьба, - Гуменюк

За її словами, не треба поспішати з інформуванням про цю роботу.

На лівобережжі Херсонської області зараз триває контрбатарейна боротьба, українські військові намагаються вичистити певну територію, яку вони потім зможуть опанувати без загрози для життя.

Про це в ефірі телемарафону поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ми б теж дуже хотіли там закріпитися і відчувати себе потужно. Насправді зараз триває контрбатарейна боротьба, і ті повідомлення, які біжать поперед наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять. Насправді ми намагаємося вичистити ту територію, яка потім може бути опанована Силами оборони без загрози для життя воїнів, які ці позиції займатимуть», - заявила Гуменюк.

За її словами, не треба поспішати. Треба дочекатися, коли українські військові зроблять свою роботу і зможуть про неї звітувати.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія здійснила 59 обстрілів Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

За п’ятницю 21 липня росіяни здійснили 63 обстріли Херсонщини, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. По Херсону ворог випустив дев'ять снарядів. Одна людина отримала поранення внаслідок ворожих атак.