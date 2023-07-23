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Найбільша в історії атака на великий порт в Одесі є атакою на світове співтовариство, – Кулеба

Голова МЗС України закликав світ засудити нічну ракетну атаку ворога на Одесу.

Найбільша в історії атака на великий порт в Одесі є атакою на світове співтовариство, – Кулеба
Наслідки ракетної атаки на Одесу 23 липня
Фото: Володимир Зеленський

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав усі держави і міжнародні організації засудити варварську російську атаку, яку Росія вчинила на Одесу 23 липня.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Російські ракети вбивають людей і руйнують культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство", – йдеться у повідомленні.

Кулеба закликав всі держави та організації "засудити варварський військовий злочин" Росії.

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі.

На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури. Станом на ранок було відомо про одного загиблого внаслідок аатки та 22 поранених.

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