Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинули двоє людей

Протягом минулої доби, 22 липня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджені будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Цивільний 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені будівлі свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджений приватний будинок та автомобіль.

У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля клубу, сталася пожежа. Близько 13:10 в місті Ізюм біля під'їзду на міні підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети. На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

Нагадаємо, впродовж доби 21 липня росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Внаслідок обстрілів поранення отримав чоловік.