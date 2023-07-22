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Росіяни застосували артилерію, міномети і ракету С-300 для обстрілів Харківщини, є потерпілий

Крім того, на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Росіяни застосували артилерію, міномети і ракету С-300 для обстрілів Харківщини, є потерпілий
Фото: ЕРА/UPG

Упродовж минулої доби, 22 липня, росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу загорілася пшениця в полі.

По селу Благодатівка Куп'янського району окупанти вдарили ракетою С-300, яка влучила в землю за межами села. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

"У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній", - повідомив Синєгубов.

Крім того, близько 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. 

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

На Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад  вісім гектарів території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

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Нагадаємо, днями ворог обстріляв із танків прикордонну Козачу Лопань на Харківщині. Через обстріли одна людина загинула.

З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми. Так, за один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх.

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