Росіяни застосували артилерію, міномети і ракету С-300 для обстрілів Харківщини, є потерпілий

Крім того, на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Упродовж минулої доби, 22 липня, росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу загорілася пшениця в полі.

По селу Благодатівка Куп'янського району окупанти вдарили ракетою С-300, яка влучила в землю за межами села. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

"У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній", - повідомив Синєгубов.

Крім того, близько 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750.

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

На Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад вісім гектарів території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, днями ворог обстріляв із танків прикордонну Козачу Лопань на Харківщині. Через обстріли одна людина загинула.

З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми. Так, за один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх.