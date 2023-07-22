Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 640 осіб

Станом на 22 липня вони становлять близько 241330 одиниць особового складу.

​Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 640 осіб
Фото: скріншот відео

Ще 640 російських окупантів ліквідували українські захисники. Таким чином станом на 22 липня втрати ворожої армії сягнули близько 241330 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 4140 (+7) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од, 
  • артилерійських систем – 4629 (+19) од, 
  • РСЗВ – 693 (+1) од, 
  • засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 310 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 691 (+5).

Дані уточнюються, додали в командуванні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у Маріуполі підпілля знищило склад з боєприпасами окупантів. Крім того, на Луганщині українські бійці спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies