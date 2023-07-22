​Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 640 осіб

Станом на 22 липня вони становлять близько 241330 одиниць особового складу.

Ще 640 російських окупантів ліквідували українські захисники. Таким чином станом на 22 липня втрати ворожої армії сягнули близько 241330 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

танків ‒ 4140 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,

артилерійських систем – 4629 (+19) од,

РСЗВ – 693 (+1) од,

засобів ППО ‒ 448 (+8) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),

крилатих ракет ‒ 1298 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 691 (+5).

Дані уточнюються, додали в командуванні.

Нагадаємо, у Маріуполі підпілля знищило склад з боєприпасами окупантів. Крім того, на Луганщині українські бійці спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське.