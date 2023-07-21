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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, - ЗМІ

Пакет складатиметься здебільшого з артилерії, ракет ППО та наземної техніки. 

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, - ЗМІ
Фото: defence.gov

Сполучені Штати планують оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість складатиме до 400 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пакет складатиметься здебільшого з артилерії, ракет ППО та наземної техніки. 

До пакету увійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для NASAMS, боєприпаси для HIMARS, протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

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Втім, вміст пакету ще може змінитися.

Водночас, за інформацією джерел Reuters, США не включатимуть касетні боєприпаси в цей пакет допомоги.

Цей пакет ддопомоги фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, або PDA, яка уповноважує президента передавати зброю із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Допомога надходитиме з надлишкових запасів США.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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