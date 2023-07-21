Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів

Склад підпалили українські партизани.

У Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів
Фото: Петро Андрющенко

На тимчасово окупованій території Донецької області стало менше ще на один склад боєприпасів росіян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольский Спротив повідомляє про знищення оператвиного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек шляхом підпалу проведенням флешмобу Вогняний Спротив”, - написав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вранці 16 липня у тимчасово захопленому Маріуполі пролунали вибухи

А 9 липня пролунав вибух на півночі від окупованого Мелітополя, в ангарі села Зарічне, перетвореному на військову базу росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies