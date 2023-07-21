У Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів

На тимчасово окупованій території Донецької області стало менше ще на один склад боєприпасів росіян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольский Спротив повідомляє про знищення оператвиного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек шляхом підпалу проведенням флешмобу Вогняний Спротив”, - написав він.

Нагадаємо, вранці 16 липня у тимчасово захопленому Маріуполі пролунали вибухи.

А 9 липня пролунав вибух на півночі від окупованого Мелітополя, в ангарі села Зарічне, перетвореному на військову базу росіян.