Гучно було у приморському районі.

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Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Уранці 16 липня у тимчасово захопленому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. приморський район. Черемушки та селище Моряків. Дуже гучно", – написав він.

За його словами, ППО росіян "має надвисоку активність" вздовж лінії Розівка (Запорізька область) – Ніколькське – Мангуш – Маріуполь.

"Набираємось терпіння. Щось відбувається і це щось дуже приємне", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 9 липня пролунав вибух на півночі від окупованого Мелітополя, в ангарі села Зарічне, перетвореному на військову базу росіян.