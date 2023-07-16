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Сирський показав, як наші військові не дали втекти окупантам

На відео можна побачити роботу 54-ї бригади.

Сирський показав, як наші військові не дали втекти окупантам
Фото: Скрін з відео

В районі Білогорівки російські окупанти намагались втеки, однак наші військові не дозволили ворогу цього зробити.

Про це розповів у Телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Як пише Сирський, на відео можна побачити роботу 54-ої окремої механізованої бригади.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку - 200 та 300", - пише Сирський.

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Нагадаємо, що за суботу 15 липня армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.

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