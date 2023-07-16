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Окупанти на Луганщині планують побудувати 25 в’язниць

Також місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів.

Окупанти на Луганщині планують побудувати 25 в’язниць
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Намагаючись збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих «виборів», запланованих на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів.

“Тиск простий – без паспорта РФ заборонили працювати на оплачуваних роботах під час відбування покарання, а адміністрація установ посилює репресії на тих, хто відмовляється”, - пояснюють в ОВА.

Також загарбники погрожують, що не можна буде оформити соціальні виплати та стати на облік до служби зайнятості після звільнення з колонії.

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Нагадаємо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.

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