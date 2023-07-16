Учора окупанти випустили 415 снарядів по Херсонщині, є загиблий

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За суботу 15 липня російська армія здійснила 69 обстрілів Херсонської області. Внаслідок російської збройної агресії загинула людина.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", – зазначив очільник ОВА.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, адміністративну будівлю, магазин і територію складських приміщень у Бериславському районі. Унаслідок російських обстрілів людина загинула.

Нагадаємо, протягом доби 14 липня російські окупанти здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 361 снаряд. Жертв та поранених серед населення не було.