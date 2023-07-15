​Данілов: "Після війни Росія перестане існувати в тому вигляді, в якому ми її знаємо"

На думку секретаря РНБО, західні партнери на сьогодні не розуміють питання, що робити з Росією.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов упевнений, що Російська Федерація після війни з Україною перестане існувати у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Однак, зазначає він, Захід цього досі не усвідомив.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Західні партнери на сьогодні не розуміють питання, що робити з Росією. Коли почалася війна, ми фактично з першого дня пояснювали, що це кінець російської імперії, кінець РФ в тому вигляді, в якому вона існує. На превеликий жаль, мало хто до цього дослухався. Ніхто не вірив, що воно так буде відбуватися", - сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що спроба бунту в Росії за участі ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина яскраво підтверджує, що "жодної Росії не існує, що це - фейкова історія".

"І це є дуже небезпечна річ. Це каже про те, що територія, на якій знаходиться велика кількість ядерної зброї, є абсолютно неконтрольованою, на якій будь-яке приватне військове угруповання (яких там до біса вони створили самі собі) може у будь-який момент прийняти рішення йти на ті чи інші об'єкти, тим чи іншим шляхом, і не зустрічати на своєму шляху жодного опору", - пояснює Данілов.

Він робить такий висновок, адже російська влада належним чином не відреагувала на заколот Пригожина.

"Жодної реакції влади Росії на ті дії, які чинив Пригожин, не було. Люди вбили 39 військових РФ. З них переважна більшість - офіцери. Вони знищили російську техніку, літаки, гелікоптери. Після того з ними зустрічається президент (диктатор, - ред.)) і щось їм там пропонує. Ви розумієте, в якому театрі абсурду загалом знаходиться РФ?", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що має одразу декілька запитань до Заходу, які досі залишаються без відповіді.

"Що робити з Росією після нашої перемоги? І це є великою проблемою, про яку потрібно публічно починати говорити. Яка буде конфігурація Росії після її фрагментації? Яке місце буде Росії в сучасному світі? Якщо воно буде. І хто чим в цьому випадку має займатися?", - перерахував Данілов.

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